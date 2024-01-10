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الأربعاء، 10-01-2024 02:50 م

وزير التعليم العالي: لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب

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الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب. 

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وأضاف محافظة، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2024، أن النظام الجديد هو الذي صدر وسيتم مناقشته.

 

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأربعاء، عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار العام الحالي.

وكان قد طالب نواب بالعمل على إيجاد حل سريع لمشكلة الآلاف من الطلبة الذين تضرروا من التعليمات الجديدة لصندوق دعم الطالب الجامعي، موضحين أن أغلب الطلاب أصبحوا غير قادرين على إكمال دراستهم وعدم التسجيل على الفصل المقبل.



 




 

 


 

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