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الخميس، 14-12-2023 02:05 م

كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الأراضي في القدس

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تنوع الأساليب التهويدية الإسرائيلية في مدينة القدس، يعزز القناعة بأن ما يجري يومياً من اعتداءات تطال الإنسان والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هو نهج استيطاني صهيوني مخطط له مسبقاً.

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وأضاف كنعان في بيان اليوم الخميس، إن العقيدة الصهيونية التلمودية المحرفة ترتكز على "الابرتهايد" وسلب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحرمانه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.


وأشار إلى أن القطار الهوائي (التلفريك) الذي تسارع إسرائيل بتنفيذه، يهدف الى ربط الشطرين الغربي والشرقي لمدينة القدس المحتلة والذي تهدف من ورائه للتسهيل على المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يهدد الهوية التاريخية الحضارية لمدينة القدس بما في ذلك المعالم والآثار التاريخية العربية الأصيلة في بلدة سلوان التي يمكن وصفها بالحامية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.


ولفت إلى أن سلطة الاحتلال ومحاكمها العنصرية أخطرت أخيرا 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان بهجر منازلها خلال شهرين لبناء قاعدة للقطار الهوائي، حيث تُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة من العقارات والأراضي الفلسطينية لهذه الغاية تقدر بحوالي 8725 مترا مربعا.


وأكد أن مشروع القطار هو واحد من عدة مشاريع استيطانية خطيرة تهدد عروبة وتاريخ مدينة القدس المحتلة، منها مشروع (كيدم يروشلايم) الذي يهدف الى توسيع منطقة حائط البراق، ومشروع (شارانسكي) لانشاء وتوسيع ساحة صلاة تلمودية عند حائط البراق، ومشاريع بناء الكنس اليهودية، ومركز التراث القومي اليهودي المزعوم والجسور المعلقة وغيرها، وجميعها تأتي في سياق تغيير إسرائيل للوضع التاريخي القائم لهوية المدينة العربية، ومعارضة صريحة لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات منظمة "اليونسكو" التي تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144دونما ملك خالص للمسلمين ولا علاقة لليهود به.


وبين كنعان أن الصمت الدولي وفشل مجلس الأمن بإصدار قرار يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، شجع إسرائيل على ممارسة حملة تهويد شاملة لكل المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأردن قيادة هاشمية وشعبا سيبقى السند القريب والشقيق لأهلنا في فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

 




 

 


 

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