وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس.



وأكد الصفدي على ضرورة التركيز على إيقاف الحرب الآن.



وأشار إلى أن القيم الإنسانية والعلاقات القديمة المستمرة والحرص على حماية شعوب المنطقة من ويلات العنف والحرب، تفرض العمل المشترك بشكل غير منقطع لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.



وذكر أن الحوار في الاجتماع كان شفافا يعكس مواقف عربية وأميركية متباينة بما يجب فعله فورا لإنهاء هذه الكارثة.



وقال الصفدي إن الكل يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلا لضمان امن المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة.

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