وزير الخارجية: الهدنة يجب أن تقود فورا إلى وقف دائم للحرب

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، السبت، مباحثات ثلاثية تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وبحث الوزراء الهدنة الإنسانية حيث بدأت الجمعة في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والعاجلة للقطاع، حيث أكّد الصفدي على أن الهدنة هي خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تقود فوراً إلى وقف دائم للحرب، وأن تضمن إدخال المساعدات إلى جميع القطاع، بما في ذلك شمال غزة.



وأكّدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون دور الأردن الهام والاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.



كما دعت فايون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.



ومن جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره دور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب.

