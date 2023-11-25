المعشر يدعو المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي



الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس عبر مفاوضات ممتدة لعقود.



وقال خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، إن حل الدولتين، إذا لم يقترن بأي خطة عملية لتنفيذه على أرض الواقع، قد لا ينجح خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول الماضي.

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