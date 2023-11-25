السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

عاجل

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

السبت، 25-11-2023 12:24 م

المعشر يدعو المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي

112023685528486062684



الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس عبر مفاوضات ممتدة لعقود. 

وقال خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، إن حل الدولتين، إذا لم يقترن بأي خطة عملية لتنفيذه على أرض الواقع، قد لا ينجح خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700908791874

الأوقاف تعقد امتحان منهاج الوعظ والإرشاد في محافظات المملكة

WhatsApp Image 2023-11-25 at 02.41.12

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

1120235103023146608735

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

image

الصفدي: هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 10 سنوات

1202314141746361385521

رئيس جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية العام المقبل

8202313133827502631104

5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

أخبار متعلقة
11202320104855183445924

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكولومبي

وزارة الخارجية

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

الصفدي 2

الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة

820236194159861092410

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

1

وزير الخارجية الأميركي يزور الأردن لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

888

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني