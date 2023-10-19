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الخميس، 19-10-2023 11:59 ص

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ياباني التطورات الخطيرة في غزة

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع استعرض التطورات الخطيرة في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.اضافة اعلان


وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة، وحشد الجهود الدولية لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل يستهدف وقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة العمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وفي جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 




 

 


 

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