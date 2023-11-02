وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وقف جرائم الحرب في غزة

الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لبحث ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية.

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وأكد الصفدي ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية كافة، وضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

