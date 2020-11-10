وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

الوكيل الإخباري- أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، عن خالص التعازي، وصادق المواساة بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم.

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وقال الصفدي على تويتر: "رحم الله الأخ والصديق العزيز صائب عريقات. كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه الشقيق، وحقه في الحرية والكرامة والاستقلال. أصدق مشاعر التعازي والمواساة للفاضلة أم علي، ولعلي ومحمد ودلال وسلام، وللشعب الفلسطيني الشقيق وللقيادة الفلسطينية. إنا لله وإنا إليه راجعون"







