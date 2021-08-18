وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن العمل الإنساني في الأردن، يعتبر ثقافة مجتمعية من ناحية ، وأحد الثوابت الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة الأردنية من ناحية أخرى.

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وأضاف الفراية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف يوم غد الخميس، أن هذه الرسالة هي التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة الهاشمية عبر تاريخها والشعب الاردني، مشيرا إلى أن مساندة المحتاجين في العالم هو مهنة ووظيفة الكثيرين , ولكنه في الأردن هو رسالة نابعة من قناعة راسخة بأن الإيمان لا يكتمل دون أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.

