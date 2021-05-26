وزير الداخلية يكشف عن الية جديدة للحصول على تصاريح الحظر الليلي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الأربعاء إن الإجراءات القادمة توزان بين صحة المواطنين وإدامة عجلة الاقتصاد.وأضاف الفراية، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن خطة الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة، وصولا إلى صيف آمن، أن الوصول إلى معادلة مرضية اقتصاديا وصحيا، أمر صعب.وأوضح وزير الداخلية، أنه سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي وصولا إلى إلغائه في الأول من أيلول، وستكون تصاريح الحظر الليلي مرتبطة بالحصول على المطعوم.وأشار إلى أنه سيتم اعتماد تطبيق سند للتدقيق على الحالة الصحية للعاملين في المنشآت ومرتاديها.وبيّن أنه سيتم تشديد وتكثيف إجراءات الرقابة بما تحمله الكلمة من معنى، مستدركا أنه لن يكون هنالك أي تهاون مع المخالفين.وأردف الفراية، أنه بالنسبة لزوار الأردن من الخارج فإنه سيطلب منهم التسجيل عبر منصة "فزت جوردان".وفيما يتعلق بانتخابات النقابات، سيبدأ تنظيمها منذ مطلع آب المقبل.