وزير الداخلية يلتقي الرئيس العراقي

الوكيل الاخباري - استقبل الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، اليوم الأحد، في قصر بغداد، وزير الداخلية مازن الفرايه، والوفد المرافق له، حيث حمّل رشيد، خلال اللقاء وزير الداخلية، تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة ولعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما نقل الفرايه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي.



وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الفرايه والوفد المرافق له، حيث أكد موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك، والداعم لكل الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وجزء من أمننا القومي، مشيرا الى دعم المملكة الكامل في هذا الصدد، للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية، بما يعيد للعراق دوره ومكانته ضمن محيطه العربي، ويعزز استقراره وازدهاره وسيادته على أراضيه.



وفي السياق ذاته، أكد الفرايه أن هدف الزيارة إلى الجمهورية العراقية ولقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العراقي جاء للبناء على آخر ما توصلت إليه مخرجات الاجتماعات الثنائية بين البلدين الشقيقين والاجتماعات التي عقدت على مستوى الإقليم؛ لضمان تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع العراق في مختلف المجالات، وعلى رأسها تسهيل حركة التنقل للأشخاص والمركبات والبضائع، وكذلك التعاون الأمني الذي يشمل مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والتدريب.

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