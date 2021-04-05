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الإثنين، 05-04-2021 01:32 م

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

الراب
وزير الداخلية مازن الفراية


 الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية ، مازن الفراية، بالإفراج عن عدد من الموقوفين الإداريين قبل شهر رمضان الفضيل، وذلك بناء على المعلومات الواردة من الحكام الإداريين.

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وأشار أن هناك اختلافا في وجهات النظر فيما يتعلق بقانون منع الجرائم.


جاء ذلك ، خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الإثنين، حيث لفت الفراية أن القانون "جيد".

 

وأوضح أن هنالك حاجة لضبط الممارسات، لافتا أنه وجّه الحكام الإداريين بمراجعة كافة ملفات الموقوفين الإداريين وتزويده بأسماء معينة ضمن معايير معينة للموقوفين فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية وتأثير خروجهم للمجتمع.

 

 

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