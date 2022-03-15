وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة: استثماراتنا في الأردن متميزة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن استثمارات شركة نبراس للطاقة القطرية في الأردن متميزة.

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وأضاف الكعبي خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لعمومية شركة الكهرباء والماء القطرية، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، "لقد قامت شركة نبراس للطاقة بالاستحواذ على حصص في مشاريع متميزة للطاقة خارج قطر، من أبرزها مشروع أوريكس في الأردن، ومشروع زين في هولندا، ومشروع الطاقة الشمسية في البرازيل، ومشروع ستوكيارد هيل لطاقة الرياح في أستراليا، ومشاريع للطاقة في أوكرانيا وبنغلادش وأوزبكستان".



وأوضح الكعبي أن شركة الكهرباء والماء القطرية، قامت ومن خلال شركة راس لفان للتشغيل، المملوكة لها بالكامل، بشراء حصة شركة قطر القابضة في شركة نبراس للطاقة التي تبلغ نسبتها 40 بالمئة، وبالتالي يكون قد تم الاستحواذ على شركة نبراس للطاقة بالكامل.

وأكد أن الشركة حققت الكثير من الإنجازات والمهام المنوطة بها، وتطمح لتحقيق المزيد منها داخلياً وخارجياً، وذلك بزيادة التوسع في تنويع مصادر إنتاج الطاقة في دولة قطر، وزيادة حصتها في أسواق الطاقة العالمية.



