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الإثنين، 14-02-2022 03:04 م

619 ألف حساب للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة

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الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاحد 869ر618 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 219ر003ر3 اضافة اعلان


 ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 6ر98 بالمئة فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 32ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة والاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 42ر1 بالمئة.

 وتم تلقي 1495  ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1458 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 37.

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