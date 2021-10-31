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الأحد، 31-10-2021 01:56 م

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

خالد-الحنيفات


الوكيل الإخباري- كشف وزير الزراعة خالد حنيفات اليوم الأحد، عن فساد كبير في الأعلاف؛ بسبب الحيازات الوهمية.اضافة اعلان


وقال خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه والبادية، إنه "تم تخفيض مليون و300 ألف رأس من الحيازات، وتمضي الوزارة إلى تصفيرها".

وأضاف حنيفات، أن "تحرير مدخلات الإنتاج من مصلحة المزارع الأردني، ويساهم بشكل مباشر في تخفيض كلف ومدخلات الإنتاج".

"خطونا خطوات في إحلال العمالة المحلية في القطاع الزراعي من خلال تدريب ما يزيد عن 5000 متدرب من مهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، ومهن زراعية مختلفة" وفق حنيفات.

 




 

 


 

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