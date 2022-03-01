وزير الزراعة : ملتزمون بتنفيذ الخطة الوطنية للحد من مقاومة المضادات الحيوية

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء إن الوزارة تؤكد دعمها ومشاركتها لجميع الوزارات في تنفيذ الخطة الوطنية للحد من مقاومة المضادات الحيوية.



وأضاف أن الوزارة تهدف الى رفع سوية الخدمات البيطرية في الاردن حيث تم رسم خارطة للطريق للأعوام الثلاثة القادمة سيكون من ضمنها انشاء 3 مستشفيات بيطرية ، وتوفير اللقاحات اللازمة والادوية البيطرية لتنعكس على خدمة مربي المواشي .

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