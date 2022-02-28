تشغيل 500 متدرب ومتدربة في القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مشروع التدريب في القطاع الزراعي الذي نفذ بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب، أثمر عن تشغيل 500 متدرب ومتدربة من عمال ومهندسين زراعيين وأطباء بيطريين.

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وأضاف الحنيفات خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل ماجد الحباشنة ومدير عام الشركة العميد الركن عبدالله النعيمي، إن مجالات التشغيل شملت عددا من القطاعات كالخدمات البيطرية والزراعة بدون تربة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أزهار القطف والنخيل والخضروات المحمية، مشيرا إلى أن المشروع درب 2298 شابا وشابة.



وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الحكومة الرامية إلى إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، وتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في قطاعات ذات قيمة اقتصادية عالية، مبينا أن الهدف من جميع اجراءات الوزارة التقليل من نسب البطالة وصولا الى دمج أكثر للشباب في القطاع الزراعي.



وأشار الحنيفات إلى أن عددا كبيرا من الشباب المتدرب في المشروع توجه لإنشاء مشاريع بناء على ما جرى تأهيلهم عليه في مجالات ذات قيمة اقتصادية كأزهار القطف والاستزراع السمكي من خلال الاستفادة من الحزمة الإقراضية المعفاة من الفوائد التي بلغت قيمتها 10 ملايين دينار للمشاريع الريادية و5 ملايين دينار لمشاريع الشباب.

واستمع الحنيفات إلى إيجاز عن نتائج التشغيل للمشروع وآليات وخطط التعاون المشترك.

بدوره، ثمن النعيمي، الشراكة مع الوزارة من خلال توفير مخصصات التدريب والمدربين، والتي أثمرت اليوم في إيجاد فرص عمل دائمة في القطاع الزراعي خاصة أن المشروع استهدف أغلب المناطق الجغرافية المتفق عليها مع الوزارة.



وأضاف أن عددا كبيرا من الشباب المتعطلين وحديثي التخرج شارك في هذه الدورات التي أكسبتهم كثيرا من المهارات وأتاحت لهم استمراية التشغيل وفق الاتفاقية مع وزارة الزراعة التي تمتد لعام، مبينا أن الشركة تعمل حاليا على التوسع في التدريب ضمن القطاع الزراعي وزيادة تعاونها مع وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة.



