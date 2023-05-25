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الخميس، 25-05-2023 09:56 م

وزير الزراعة يفتتح الجلسة الاستشارية رقم 60 للمجلس الدولي للزيتون

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات/ رئيس المجلس الدولي للزيتون، اليوم الخميس، عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، الجلسة الاستشارية رقم 60 للمجلس الدولي للزيتون والتي عقدت في قبرص.

وثمن الحنيفات دعوة المجلس من قبرص والتي تميزت عبر التاريخ بزراعة أشجار الزيتون، لحضور اجتماع الجلسة الاستشارية، وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لقبرص الصديقة قيادةً وحكومةً وشعباً على جميع التسهيلات والتنظيم الذي قدموه لعقد هذا الاجتماع والذي يأتي بوقت ذو أهمية عالمية ولا سيما أننا على قرب من موسم الزيتون في جميع دول العالم.

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