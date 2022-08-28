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الأحد، 28-08-2022 10:25 م

وزير السياحة يكرم الدراجين المشاركين برالي الدراجون العرب الأول

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الوكيل الاخباري - كرم وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، مساء اليوم الأحد، 185 دراجاً أردنياً وعربياً مشاركين برالي الدراجون العرب الأول 2022، الذي نظمته شبكة الدراجون العرب.

وثمن الوزير الفايز خلال الحفل الختامي للرالي، الذي حضره مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات الجهود التي بذلها الدراجون في ترويج وتسويق المواقع السياحية والأثرية بالمملكة، وجهود المنظمين.

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