وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم السبت، حفل تخريج الجيل الأول واستقبال الجيل الثاني من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، والذي أقامته الوزارة والمعهد السياسي في مدينة الحسين للشباب.



وحضر حفل التخريج، عدد من الوزراء والنواب ومديرو الدوائر وممثلو مختلف المؤسسات الرسمية وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات وأهالي الخريجين.

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