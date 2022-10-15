السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 05:50 م

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

ffff


الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم السبت، حفل تخريج الجيل الأول واستقبال الجيل الثاني من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، والذي أقامته الوزارة والمعهد السياسي في مدينة الحسين للشباب.

وحضر حفل التخريج، عدد من الوزراء والنواب ومديرو الدوائر وممثلو مختلف المؤسسات الرسمية وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات وأهالي الخريجين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202231201426310016233

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

920227134818236669679

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

10202214164331410677335

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

9202225222945848219954

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

10202214232954204219454

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

1020221516028942536840

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

أخبار متعلقة
972ac30a0bcdb34f0923b7feba2da2f2

رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق اديب هلسه

الخصاونة لوغو

توجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته إلى معان

1JGAk

الشمالي يدعو لتعزيز التجارة بين الأردن ودول الخليج العربي

w

الخصاونة يلتقي وزراء الزراعة العراقي والسوري واللبناني

w

الروابدة يرعى احتفال النعيمة بيومها الثقافي

5202227122358519640995

حقيقة شراء سيارة جديدة لرئيس الوزراء