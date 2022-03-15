إطلاق أنشطة شبابية بمحافظة الكرك

الوكيل الاخباري - وقَّع رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى فراس أبو الغنم اتفاقية تعاون لإدارة ملعب منطقة الجديدة الخماسي الذي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب.



وقال أبو الغنم إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المشترك والتكاملية بين بلدية الكرك والدوائر الحكومية، وصولا لتحقيق الخدمة المثلى وحرصا على إدامة إدارة الملعب محليا من قبل البلدية بما يحقق الهدف التنموي لإنشائه بإيجاد موقع ترفيهي للشباب في المنطقة.

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