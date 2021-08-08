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الأحد، 08-08-2021 02:28 م

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

الصحة


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الأحد، التوسعة الجديدة للقسم القضائي التابع لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في مدينة الفحيص.

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وأكد الهواري خلال الافتتاح، ضرورة الاهتمام اللازم بمرضى الصحة النفسية، من خلال حرص الوزارة على تقديم الخدمات الصحية النفسية في عياداتها المتخصصة في جميع محافظات المملكة.


ولفت النظر إلى أن توسعة المستشفى، الذي تم تشييده عام 1987، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات العلاج والرعاية الكافية لمرضى الصحة النفسية وضمن المستوى المطلوب.


وأوضح أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير وتحسين الرعاية الصحية للفئات الأكثر عرضة للأمراض النفسية، إذ قامت بتجهيز القسم القضائي التابع لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية على المستوى الفني والبشري (بما في ذلك الكوادر الطبية والتمريضية) الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه وتوسعته قبل سنوات.


وقال الوزير، إنه تم تشييد القسم القضائي الجديد؛ نظرا لازدياد الحالات القضائية المحولة من محكمة الجنايات الكبرى والمدعين العامين، ومحكمة أمن الدولة للتقييم وتنظيم التقارير الطبية بالحالات المحولة.


ويشتمل القسم القضائي 142 سريرا، فيما تبلغ مساحته 6196 مترا مربعا، ويحتوي على أقسام الأشعة وعيادات أسنان ومختبرا مجهزا بأحدث الأجهزة وعيادات للطب النفسي، وعلم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة (المطبخ) والمصبغة، ومكاتب إدارية، ومكتب لمرتبات الأمن العام.


كما تم توفير نظام تدفئة مركزية آمنة، وأنظمة تكييف في صالات الطعام وقاعات الترفيه والنشاطات الاجتماعية وصالات الرياضة.


وكان الهواري قد زار مبنى القسم القضائي من مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في أول أيام عيد الأضحى الماضي، وأوعز حينها للمعنيين بالوزارة لتجهيزه وتأثيثه ورفده بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة، ليباشر عمله بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، وتقديم خدمات الرعاية والصحة النفسية، وتحسين نوعية معيشة نزلاء القسم القضائي.


 




 

 


 

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