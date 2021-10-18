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الإثنين، 18-10-2021 12:08 م

وزير الصحة يوضح أسباب نقل بعض مصابي كورونا إلى مستشفى الجاردنز

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس هواري أن نقل بعض مصابي فيروس كورونا من مستشفى عمّان الميداني إلى مستشفى الجاردنز الليلة الماضية كان احترازياً ولم يكن بسبب نقص في مادة الأكسجين، وإنما بسبب حدوث هبوط في الأرضية التي وضعت عليها خزانات الأكسجين.

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وأضاف الهواري أن هذا الإجراء الاحترازي جاء بسبب هبوط خفيف في الأرضية المثبت عليها خزانات الأكسجين ما استدعى اجراء الصيانة الفورية لها، وخصوصاً أننا مقبلون على فصل الشتاء.


ونوه الهواري إلى أنه كان بالإمكان اصلاح وصيانة الأرضية دون نقل المرضى، لكن ارتأينا نقلهم لتسريع عملية الإصلاح والصيانة المطلوبة كون عملية الإصلاح بوجود المرضى تتطلب وقتا أطول لإنهاء العملية.


وأشار إلى أن النقل الاحترازي للمرضى يُدلل على جاهزية الوزارة في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة ويؤكد نجاعة الخطط الموضوعة من قبلها في توفير البدائل عند الضرورة.


 




 

 


 

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