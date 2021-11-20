وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

الوكيل الاخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة لتعزيز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة وتقليل الكلف التشغيلية.



وبين خلال افتتاحه اليوم السبت، مركز المراقبة والتحكم في شركة السمرا لتوليد الكهرباء، أن القطاع يشهد تطورات مهمة خاصة في مجال تخزين الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها لحل أبرز التحديات التي تواجه القطاع ما يسهم بتقليل الكلف التشغيلية ويرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.



وأشار إلى أن لدى شركات القطاع المملوكة للحكومة الخبرة الكافية في مجال الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة منها خاصة وأن الأردن كان من أوائل الدول التي استثمرت في هذا المجال، مؤكدا ضرورة الاستثمار برأس المالي البشري الأردني في هذا المجال.



وأكد الخرابشة ضرورة اسناد جهود شركة السمرا للحفاظ على دورها المتميز في دعم استقرارية النظام الكهربائي في المملكة وضمان تزويده بحوالي ثلث الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة.

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