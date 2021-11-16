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الثلاثاء، 16-11-2021 11:43 م

وزير الطاقة يبحث مع نقابة المهندسين مجالات التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مع وفد من نقابة المهندسين دعم برنامج التدقيق الطاقي الذي يهدف الى تأهيل المهندسين وتطوير قدراتهم سواء في القطاع العام او الخاص، وبما يسهم في ايجاد سوق للتدقيق الطاقي يستفيد منه المهندسون والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الخرابشة خلال لقائه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونائب النقيب فوزي مسعد، والوفد المرافق، بحضور أمين عام الوزارة اماني العزام، وامين عام النقابة علي ناصر في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء الصناديق الاستثمارية المحلية للاستثمار في مشاريع الطاقة وبما يرفد الاقتصادي الوطني ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

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