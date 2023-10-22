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الأحد، 22-10-2023 11:03 ص

وزير الطاقة يتابع العمل على مبادرات قطاعي الطاقة والتعدين

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 لقطاعي الطاقة والتعدين، بحضور ضباط ارتباط مؤسسات القطاع المعنية.

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وتناول الاجتماع استعراض ما انجز على مراحل وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر تشرين الأول لعام 2023 و الاطلاع على الأنشطة والأولويات المنجزة خلال الربع الثالث لقطاعي الطاقة والتعدين.


ووجه الخرابشة ضباط ارتباط المؤسسات الى المتابعة المستمرة لنظام متابعة الأداء الحكومي، ضمن المواقيت الزمنية المحددة لكل خطوة متعلقة بالأولويات، والسرعة في تنفيذ الخطوات المحددة مسبقا في الأولويات المطلوب انجازها من قبل مؤسساتهم وبالشراكة مع الوزارة خلال شهر تشرين الأول الحالي، وبما يضمن تقدم سير عمل الأولويات كما هو على أرض الواقع.

 




 

 


 

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