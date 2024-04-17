وزير العدل: يجب تحديث السياسة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

الوكيل الإخباري - ترأس وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء الوفد الأردني المشارك في ‏أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة العُمانية ‏‏”مسقط”, تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.‏



وأشار الزيادات خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشرِ باعتبارها ‏جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم الدينية والإنسانية, مّنوهاً بضرورة تحديث السياسة الخاصة بمكافحة ‏هذه الجريمة العابرة للحدود, وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطور في الوسائل التي يستخدمها المتاجرون ‏لتنفيذ أفعالهم غير المشروعة.‏

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واستعرض الوزير خلال كلمته تجربة الأردن في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر, وأهمها المواجهة التشريعية ‏لهذه الجرائم، وتوفير الحمايةِ والمساعدة للضحايا، ومنها الإيواء وتقديم خدمات المساعدة القانونية, وما قام به ‏الأردن من تبنى آليات تنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، مبيناً أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ‏للأعوام (2024-2027) كخطة وطنية شاملة لتعزيز جهود المكافحة وإطلاق آلية إحالة وطنية للتعامل مع ‏ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الإيواء والمساعدة بما في ذلك إعادة الإدماج أو العودة الطوعية.‏



ويُشار إلى أن المنتدى يُعقد سنوياً بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر, وسبق ‏للأردن المشاركة في المنتدى الرابع الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار من العام 2023 . ‏