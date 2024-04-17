وزير العدل: يجب تحديث السياسة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

الوكيل الإخباري - ترأس وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الدكتور أحمد الزيادات اليوم الأربعاء الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة العُمانية ”مسقط”, تحت عنوان: مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.
وأشار الزيادات خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشرِ باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القيم الدينية والإنسانية, مّنوهاً بضرورة تحديث السياسة الخاصة بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود, وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطور في الوسائل التي يستخدمها المتاجرون لتنفيذ أفعالهم غير المشروعة.
واستعرض الوزير خلال كلمته تجربة الأردن في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر, وأهمها المواجهة التشريعية لهذه الجرائم، وتوفير الحمايةِ والمساعدة للضحايا، ومنها الإيواء وتقديم خدمات المساعدة القانونية, وما قام به الأردن من تبنى آليات تنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، مبيناً أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) كخطة وطنية شاملة لتعزيز جهود المكافحة وإطلاق آلية إحالة وطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الإيواء والمساعدة بما في ذلك إعادة الإدماج أو العودة الطوعية.
ويُشار إلى أن المنتدى يُعقد سنوياً بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر, وسبق للأردن المشاركة في المنتدى الرابع الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار من العام 2023 .