الأربعاء 27-03-2024
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الأربعاء، 27-03-2024 03:22 م

الصفدي يبحث وقف الحرب في غزة مع المبعوث الياباني للسلام في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع تناول الجهود المبذولة لوقف التدهور والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة، وحماية المنطقة من تبعاته وانعكاساته الخطيرة.

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 وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.


وثمن الصفدي موقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، أول من أمس، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.


 من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 




 

 


 

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