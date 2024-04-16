الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

ولي العهد يزور شركة "بي دبليو سي- الشرق الأوسط" في عمان

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الثلاثاء، 16-04-2024 05:33 م

ولي العهد يزور شركة "بي دبليو سي- الشرق الأوسط" في عمان

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الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.

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واطلع سمو ولي العهد، خلال الزيارة، على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.


واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر، حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.

 

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