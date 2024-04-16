الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

طائرات إسرائيلية تقصف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات

شهداء في قصف استهدف سيارة للشرطة وسط مدينة غزة

مسؤولون أميركيون يكشفون معلومات عن رد إسرائيل المحتمل

وزارة التربية تحتفي بيوم العلم

الملك وولي العهد يزوران المفرق بمناسبة اليوبيل الفضي

الصفدي: الاتحاد الأوروبي قدم 900 مليون يورو مساعدات للأردن في 6 أشهر

بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة

أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد

تطورات سعر الدولار في مصر بعد ارتفاعه المفاجئ

صحة غزة: 33843 شهيدا و76575 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء، 16-04-2024 01:11 م

الطاقة والمعادن تشارك في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل

WhatsApp Image 2024-04-16 at 1.11.52 PM


الوكيل الإخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز القدرات في مجال عمل قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركته اليوم برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل ٢٠٢٤ المنعقد خلال الفترة ١٦-١٨ من الشهر الحالي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة، وبمشاركة نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة زاهرة طبيشات وبحضور نخبة من صُناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء المختصين مع مزودي الحلول.

وتحدّث السعايدة عبر شبكة أبوظبي للإعلام حول أبرز الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة في الأردن، وأهمية المشاركة في هذا اللقاء، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة.

والتقى السعايدة عدد من المسؤولين في جهات متخصصة مثل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة مصدر لطاقة المستقبل وغيرها.

كما سيتخلل المشاركة تنفيذ جولات متخصصة تتضمن أحدث التقنيات الداعمة للتحول الأخضر في مجالات متنوعة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتحليل المياه والذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وحماية البيئة بالإضافة إلى التنقل الكهربائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.11.56 PM (1)

رئيس بلدية اربد يستقبل السفيرة التونسية لتعزيز التعاون الثقافي

1713260950617

ناجي مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

635532f8-3523-463e-8c51-0da4bca9919f

وزارة التربية تحتفي بيوم العلم

تتت

الملك وولي العهد يزوران المفرق بمناسبة اليوبيل الفضي

الصفدي

الصفدي: الاتحاد الأوروبي قدم 900 مليون يورو مساعدات للأردن في 6 أشهر

WhatsApp Image 2024-04-16 at 1.04.08 PM

بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة

أخبار متعلقة
1713106378885

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وهذا ما جاء فيه

LgRTR9mUPzaXiOtdVyHpCDsSoibvQh8fdhDYh1DH

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان بقيمة صفر

1711801813622

الإمارات تكرم الطباع بجائزة "بصمة التسامح"

1711545614173

الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة

65fc6b3b05cae

الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس

348226236_753433603190824_4961191444317475129_n

بدء استقبال طلبات الانضمام للموسم الثالث من حاضنة "حماية تيك"