الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 02:34 م

وزير العمل يتفقد مديرية عمل صويلح ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير العمل نايف استيتية خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء مديرية عمل عمان الثانية في صويلح، والتي يراجعها أكثر من 1500 مراجع أسبوعيا.

وتفقد استيتية خلال الزيارة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مطالب وملاحظات مراجعي المديرية.

واستمع الوزير إلى مدير المديرية حول الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين، داعياً إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقت وجهد المراجعين.

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