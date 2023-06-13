الهواري يُدشن قمة الصحة العالمية "المياه والنظافة الصحية والإصحاح"

الوكيل الاخباري - دشّن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية، حول "المياه والنظافة وإدارة النفايات في مرافق الرعاية الصحية" والتي عُقدت اليوم الثلاثاء في عمّان بتنظيم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة.

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وتأتي استضافة القمة العالمية لتوفير منصة حيوية لمُناقشة نتائج تقرير التقدم العالمي لعام 2023 الي يسلط الضوء على أن نحو 8 ملايين شخص يموتون سنوياً في 137 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سوء نوعية الرعاية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة ست تريليونات دولار أمريكي بسبب سوء الصحة والوفيات المبكرة.



وأكد وزير الصحة تجديد التزام الأردن بتنفيذ القرار الصادر عن جمعية الصحة العالمية لعام 2019 والمتعلق بالعمل على تحسين خدمات المياه والإصحاح أو ما يعرف بـ (الصرف الصحي) والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية، والذي يساهم في الوصول إلى مياه مأمونة وإصحاح مناسب للجميع.



ولفت الهواري إلى أنّ وزارة الصحة تعمل على تحقيق الخطوات العملية الثمانية لإحراز الإتاحة الشاملة للرعاية الصحية الجيدة، بالتعاون مع كافة الشركاء كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ومن خلال تعزيز البيئة التمكينية للمياه والإصحاح والنظافة الصحية نحو مرافق صحية مرنة، وقادرة على التكيف مع المناخ، ومستدامة بيئيا، وتوسيع نطاق خدمات المياه والإصحاح والنظافة الصحية، ورفع قدرات القوى العاملة الصحية.



وأشار إلى تمكن الأردن من إتمام الخطوة الأولى من هذه الخطوات العملية الثمانية، وهي تحليل وتقييم لوضع هذه الخدمات في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة.



وبين أن الأردن قد طور مؤخرا خارطة طريق وطنية نحو تعزيز المياه، والإصحاح، والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية، وسنعمل في الحال على البدء في تطبيقها.



وأوضح الهواري أنّ توفير المياه المأمونة وخدمات الإصحاح والنظافة الصحية، أمر أساسي لسلامة المرضى، لأن ذلك يقلل من مخاطر العدوى، ويعمل على الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة وسوء ممارسات النظافة الصحية، كما يعمل على حماية مقدمي الرعاية والعاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحيطة من هذه المخاطر.



وقالت الدكتورة جميلة الراعبي ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن: "على الصعيد الإقليمي، شهد إقليم شرق المتوسط تحسناً في تغطية البيانات مع تقديرات لجميع العناصر المياه والإصحاح والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات في الخدمة". "ستواصل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع اليونيسف، التزامهم بمساعدة البلدان على تعزيز المياه والإصحاح والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية من أجل الوصول الشامل إلى جودة الرعاية ".

