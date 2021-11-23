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الثلاثاء، 23-11-2021 02:40 م

وزير المياه: عرض مشاريع وثيقة إعلان النوايا على مجلس النواب حال الاتفاق عليها

وزارة المياه والري1


الوكيل الاخباري- قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان النوايا الموقعة مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي "لا علاقة لها بأي مشروع حالي أو مستقبلي".

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أنه "في حال الاتفاق على المشاريع التي ستدرس ضمن وثيقة إعلان النوايا ستعرض الاتفاقية على مجلس النواب والجهات المعنية".

النجار، أشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات حول نوعية المياه المعالجة، بحيث تكون صالحة لكافة أنواع الزراعة، مضيفا أن "الوزارة بصدد حفر آبار جديدة وتفعيل محطة وادي العرب 2".

وزارة المياه والري، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي ينوون استكشاف جدوى مشروعي المياه والطاقة اللذين وقعا في دبي "خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل". 

وأوضحت الوزارة التي نشرت صورة عن وثيقة إعلان نوايا وقعت عليها اتفاق بين الأطراف الثلاثة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "دراسة جدوى إقامة مشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعّب من البحر الأبيض المتوسط" إضافة إلى "مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية".

الوزارة أوضحت في بيان أن "حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية و الاحتلال الإسرائيلي بحضور مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر" وقعت وثيقة إعلان النوايا.

وبموجب البند الخامس، فإن "الوثيقة هي إعلان نوايا فقط، لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي".

ونصت الوثيقة في البند الأول منها على أن "كلا المشروعين مشروطان ببعضهما؛ بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الآخر". 

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