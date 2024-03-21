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الخميس، 21-03-2024 12:52 م

وزير المياه والري يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

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الوكيل الاخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود السفير المغربي السيد فؤاد أخريف  لدى المملكة الاردنية الهاشمية حيث تم استعراض اوجه التعاون المشترك  .

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واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الاردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات مبينا ان الاردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا ان التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الالاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح. 


كما تطرق المهندس أبو السعود الى تجارب الاردن في ادارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه اضافة الى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني. 

من ناحيته ثمن السفير المغربي السيد فؤاد أخريف جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء مبديا اهتمام الجانب المغربي بالتعاون الفاعل لإنجاح التعاون المائي المشترك .

 




 

 


 

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