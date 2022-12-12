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اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة سعوديَّة في الرِّياض تؤكِّد تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي

الإثنين، 12-12-2022 09:23 م

وزير النقل السعودي: لن نتأخر يوما في الوقوف مع الأردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير النَّقل والخدمات اللوجستيَّة السَّعودي صالح بن ناصر الجاسر إنَّ أهم ما يميِّز الأردن كفاءاتها البشريَّة، وهذا أهمُّ مورد تستند إليه الأمم في بناء حضاراتها.

وأضاف الجاسر خلال لقاء وزاري ثنائي مع الجانب الأردني: لن نتأخر يوماً في الوقوف مع الأردن وتعميق علاقات التَّعاون الأخوي بيننا.

وأكد أهميَّة انعقاد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة – السعوديَّة المُشتركة ودورها في دفع ملفَّات التَّعاون الثُّنائي، خصوصاً في زيادة فرص التَّبادل التِّجاري والفنّي، وتعزيز الاستثمار، ودراسة جميع المشروعات الاستراتيجيَّة المشتركة والفُرص المتاحة، وتذليل أي معيقات قد تطرأ.

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