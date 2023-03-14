وصول باخرة سياحية للعقبة على متنها 4568 سائحا

الوكيل الإخباري- رست في محطة السفن السياحية في العقبة الباخرة السياحية (MSC SPLENDIDA) قادمة من ميناء سفاجا في مصر، تحمل على متنها 3400 سائح من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، بالإضافة إلى 1168 طاقمها.

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وقال الناطق الرسمي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فايز الفايز، في تصريح صحفي، إن وصول عدد كبير من السفن السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي للبواخر يؤكد اعتماد العقبة كمركز جذب على بوابة البحر الأحمر كمدينة سياحية وواجهة عالمية ونقطة مهمة في برنامج كبرى الشركات السياحية المنظمة لرحلات البواخر السياحية لما تتمتع به من تنوع في المنتج السياحي.



وأكد الفايز أن السياح لديهم برنامج زيارة سياحي للمثلث الذهبي، العقبة والبتراء ووادي رم، وجولات داخل مدينة العقبة، ما يسهم في انتعاش الحركة السياحية والاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطة وفرت جميع المتطلبات والخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال السياح ونقلهم إلى المناطق التاريخية والأثرية والسياحية في المثلث الذهبي.



يذكر أن العقبة ووادي رم شهدت أعلى معدلات وصول للسائحين من مختلف الجنسيات، حيث وصلت الإشغالات الفندقية والمخيمات السياحية لأعلى معدلات خلال فترة وجيزة.