وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

دفن الشاب الأردني حمزة أبو حلاوة ظهر اليوم الاثنين في مقبرة سحاب بالعاصمة عمان بعد أن وصل جثمانه أمس من أمريكا إلى عمان إثر تعرضه للقتل بإطلاق نار في مدينة واشنطن بتاريخ 12 آذار الحالي وفق أقاربه .

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من جهته أكد مصدر في وزارة الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع مقتل المواطن الأردني حمزة أبو حلاوة 33 عاما في واشنطن رمياً بالرصاص الحي على يد مجموعة أشخاص .



وكان أبو حلاوة قد ترك زوجته وابنتيه التوأم وذهب إلى أمريكا قبل 9 أشهر بهدف العمل وكانت عائلته تنوي السفر إليه خلال الأيام الحالية لجمع شمل العائلة ولكن قبل تسعة أيام من انضمام زوجته وبناته إليه توفي أبو حلاوة بإطلاق نار في مدينة واشنطن.



وما زالت التحقيقات الأمريكية قيد العمل للعثور على من أطلق النار على الشاب أبو حلاوة .

