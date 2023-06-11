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الأحد، 11-06-2023 10:40 ص

وظائف مهنية شاغرة براتب 400 دينار في عمّان - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن وظائف شاغرة لدى إحدى الشركات في منطقة اليادودة بعمان.

وقالت الشركة إنه مطلوب للتعيين الفوري فنيين لحام CO2 بخبره (الراتب 400 دينار) ومساعدين لحام، ونجارين بخبرة قوية، و مساعدين نجارين.

وبينت أنه مطلوب فورمان دهان موبيليا بخبره فوق 10 سنوات (يفضل خبرة فورمان أو رئيس قسم، وفنيي آلات محوسبة CNC بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاخشاب والاثاث

ونوهت الشركة إلى أنه يتوفر تأمين ضمان اجتماعي وبدل عمل إضافي، وسيكون الدوام من السبت الى الخميس من الساعة 7:30 الى 4:00 عصراً

ودعت الراغبين الاتصال على الرقم 0799120979 

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