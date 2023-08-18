وفاة احد أبرز المعلمين في الأردن إثر جلطة دماغية - صورة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة المعلم كمال إبراهيم أبو ناب، إثر جلطة دماغية في محافظة مأدبا



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وفاة المعلم كمال إبراهيم أبو ناب ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وتداول رواد مواقع التواصل صور المعلم الذي توفاه الله، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.



وذكر النشطاء أن المعلم الراحل أبو ناب، يعد من أبرز المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن، والذي يعمل مدرسا في مخيم مأدبا.

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