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الأحد، 08-10-2023 02:44 م

وفاة اردني في جورجيا اثر حادث سقوط

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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توفي الأردني محمد كامل في جورجيا يوم الثلاثاء الماضي بعد سقوطه من على سكوتر كهربائي  اثناء رحلة سياحية.

وسيشيع جثمان المرحوم محمد كامل اليوم الاحد بعد الصلاة عليه في سحاب .

وقالت ابنة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" أن والدها كان في رحلة سياحية في جورجيا حينما سقط من على سكوتر كهربائي على رأسه ، مما أدى إلى دخوله في العناية الحثيثة لمدة أسبوعين، ليفارق الحياة الثلاثاء الماضي .


واكدت ان  جثمان الفقيد وصل اليوم الى الاردن.

ونعت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات احد اعضائها محمد كامل " ابو هيثم" وكان قد شغل منصباً إدارياً فيها على مر السنوات السابقة.

 




 

 


 

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