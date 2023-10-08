وفاة اردني في جورجيا اثر حادث سقوط

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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توفي الأردني محمد كامل في جورجيا يوم الثلاثاء الماضي بعد سقوطه من على سكوتر كهربائي اثناء رحلة سياحية.



وسيشيع جثمان المرحوم محمد كامل اليوم الاحد بعد الصلاة عليه في سحاب .



وقالت ابنة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" أن والدها كان في رحلة سياحية في جورجيا حينما سقط من على سكوتر كهربائي على رأسه ، مما أدى إلى دخوله في العناية الحثيثة لمدة أسبوعين، ليفارق الحياة الثلاثاء الماضي .





واكدت ان جثمان الفقيد وصل اليوم الى الاردن.



ونعت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات احد اعضائها محمد كامل " ابو هيثم" وكان قد شغل منصباً إدارياً فيها على مر السنوات السابقة.