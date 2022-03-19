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السبت، 19-03-2022 01:29 م

وفاة الفريق حلمي اللوزي مساعد رئيس هيئة الأركان السابق

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الوكيل الإخباري - توفي مساعد رئيس هيئة الأركان السابق، سفير الأردن السابق في العراق، الفريق المتقاعد حلمي باشا اللوزي، اليوم السبت.

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زوج الفاضلة بندري عبدالرحمن البشير ووالد المهندس بشار زوجته عبير الصبيحي و العميد المتقاعد مأمون واللواء المتقاعد معن و امل زوجة الفريق المتقاعد عدنان الجندي و لانا زوجة نايف استيتية.


وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم السبت من مسجد اللوزيين في الجبيهة إلى مقبرة العائلة في نفس المكان.


وقالت العائلة إنه لا يوجد بيت عزاء بسبب الظروف الراهنة والتزاماً بقرارات الحكومة وحفاظاً على صحة الجميع.

 



 




 

 


 

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