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الجمعة، 16-06-2023 07:29 م

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

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الوكيل الاخباري - استقبل مدير مركز المدورة الحدودي مع السعودية، 6500 حاج من الأردنيين والعرب منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الجمعة، قبل توجههم إلى مركز حالة عمّار السعودي، وفق مدير المركز العقيد أحمد السعودي.

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ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، 2775 حاجا وحاجة اختاروا الحج جوا، بينما اختار 4162 حاجا وحاجة الحج برا بحسب وزارة الأوقاف.


وانطلقت الأربعاء، أولى قوافل الحجاج الأردنيين، وكانت تنقل قرابة 650 حاجا وحاجة، وأقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مدينة الحجاج بلواء الجيزة احتفالا بمناسبة وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين للديار المقدسة.


 




 

 


 

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