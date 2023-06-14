بعد فتح باب التصدير للسعودية.. الكواليت يتوقع ارتفاع سعر الخروف البلدي 20 دينارا ً

الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن يرتفع سعر الخروف البلدي بمقدار 20 ديناراً خلال عيد الاضحى، بعد أن تقرر فتح باب تصدير الأغنام الحية الأردنية إلى السعودية.

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وأضاف الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن التوقعات بان يصل سعر الخروف وزن 40 كغم لـ 180 ديناراً، ووزن 60 كغم لـ 240 ديناراً.



ونوه أن تفاوت الأسعار يعتمد على العرض والطلب.



وحول التصدير إلى السوق الخليجي، قال الكواليت إنه من المأمول أن يُصدر 150 ألف رأس من الاغنام البلدية، موضحاً أن الشاحنات سوف ستبدأ بالانطلاق فور صدور الموافقات بعد التسجيل على المنصة المخصصة لذلك.



وتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي من الأغنام البلدية إلى 60 ألف رأس .



وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اكد أن السعودية قررت رسمياً رفع التعليق عن صادرات الأغنام الحية الأردنية وفتح المنصة الخاصة بالتصدير وذلك بناءا على زيارة وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي والذي تم على غرارها زيارة مباشرة للوفد الفني السعودي يتفقد إجراءات الوزارة وعليه تم اليوم إبلاغ الوزارة.

