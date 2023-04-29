وفاة نقيب في الدفاع المدني بعد صراع مع السرطان .. وهذا ما اوصى به !

الوكيل الإخباري - توفي النقيب في الدفاع المدني ضياء محمد سليمان الخوالدة 43 عاماً مساء الخميس بعد معاناة مع مرض السرطان .



وقال شقيقه في حديث لـ " الوكيل الاخباري " ان ضياء متزوج ولديه طفلتين اكبرهم بعمر الـ 6 أعوام ، وانه عانى كثيرا على مدى 5 أعوام مع مرض سرطان الدماغ وتم اسعافه ظهر الخميس بسبب نزيف مما ادى الى وفاته و تم دفنه والصلاة عليه في مسقط رأسه بلعما .



وكان قد وضع الخوالدة وصيته في منشور سابق له عبر حسابه الخاص في " فيسبوك " قائلاً :" انا العبد الفقير الى الله .. ضياء الدين محمد الخوالدة .. مسلم وأشهدُ أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله.. فإنّ كلّ نفس ذائقة الموت ولا تدرى نفس بأيّ أرض تموت.. اصابني مرض السرطان منذ خمس سنوات والحمد لله .. ولكن مؤخراً بدء المرض ينتشر في جسمي حتى وصل إلى الدماغ واعلم أن المرض لا يقدم بالعمر ولا يؤخر فالاعمار كلها بيد الرحمن عز وجل .. ارتكبت من الذنوب والمعاصي والخطايا الكثير الكثير والله غفور رحيم أسأله المغفرة والرحمة .. أرجو من كلّ من يرى هذا المنشور سواء كان يعرفني أو لا يعرفني يقرأه للنهاية، ويعمل اللي فيه بنفس راضية . ..ممكن أكون في يوم من الأيام إغتبت أحد بقصد .. أو بدون قصد، أو أخطأت بحقّ أحد بقصد أو بدون .. أو اخذت حقّ مش حقّي من حد،،، فإن " الله لا يغفر لمن إغتاب ولمن ظلم حتى يسامحه من إغتابه أو ظلمه "



واختتم الخوالدة وصيته مطالباً بمسامحته والعفو عنه :" أطلب ممن يقرأ رسالتي هذه أن يتكرم ويسامحني..فقد كثر موت الفجأة، ولا أعلم متى يدركني الموت..فمن يحمل في قلبه لي خدوشاً قد أحدثتها له، فليخبرني ويسترد مظلمته ،، أو يعتقني لوجه الله، وبالله إذا سامحتني تردّدها بلسانك وتستحضر النية وتقل: اللهم إنّي سامحته .. اللهم اعفُ عنه واغفر له وارحمه..ومن كان عليه أو لي فضل عنده .. فليدعو لي دعوة بظهر الغيب بالصلاح و الرحمة و مغفرة الذنوب ..و أنا أسامح من كلّ قلبى كلّ من اغتابني .. أو قال كلمة فى ظهري .. و أسامح من ظلمني لوجه الله الكريم ..اللهم توفّنا وأنت راضٍ عنا يا الله .. نسأل الله حسن الخاتمة .. وأن يستر عوراتنا ويرحمنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض عليه فهو أرحم الراحمين "

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