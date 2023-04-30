وفد برازيلي تعاوني يزور الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - زار وفد برازيلي ضم 17 عضواً من مجلس إدارة جمعية البرازيل التعاونية اليوم الأحد المركز الوطني للبحوث الزراعية وأطلع على المشاريع البحثية المنفذة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الباحثين في العديد من الأمور الزراعية.



وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، استعداد المركز وكافة الباحثين فيه لنقل وتبادل مخرجات البحث العلمي مع المؤسسات والجمعيات التي تُعنى في الشأن الزراعي؛ وخاصةً الجمعيات المتقدمة والمنتجة والتي لها إنجازات على أرض الواقع.

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