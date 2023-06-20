الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

الكرك: مثقفون يدعون إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي

تعميم من وزير الصحة حول انتشار مرض الحصبة في الأردن - وثيقة

شاهد : فيديو يوثق وفاة مغني أميركي شهير أمام الجمهور

الثلاثاء، 20-06-2023 06:06 م

وفد تونسي يطلع على الواقع السياحي في الأردن

w


الوكيل الاخباري - اطلع وفد تونسي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لوزارة السياحة والآثار، على الواقع السياحي في الأردن.

وضم الوفد التونسي ممثلين عن القطاع السياحي العام والخاص، ووزارتي الزراعة والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تونس.

وجرى خلال الزيارة التي نظمتها مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية، وضمن مشروع ممول من صندوق "شراكة" التابع للسفارة الهولندية، مناقشة العلاقات السياحية التي تربط الأردن وتونس، وأهمية التعاون والتبادل السياحي، والتأكيد على ضرورة دعم اتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية بين البلدين، لتعزيز التعاون السياحي بناءً على المنفعة المتبادلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022131805919742068

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

wwwrrr

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

w

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

ww

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

420231202451855474542

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

6202319173531291938084

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
5202321112825741229783

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

223

إغلاق الطريق الخلفي باتجاه الميناء في العقبة

d0591ee8-تمور-أردنية

تسويق التمور الأردنية في لندن

520231612920278955361

اصابتان بحادث تصادم على طريق المأمونية

2512

الإعلامي غالب الحديدي في ذمة الله