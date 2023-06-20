وفد تونسي يطلع على الواقع السياحي في الأردن

الوكيل الاخباري - اطلع وفد تونسي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لوزارة السياحة والآثار، على الواقع السياحي في الأردن.



وضم الوفد التونسي ممثلين عن القطاع السياحي العام والخاص، ووزارتي الزراعة والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تونس.



وجرى خلال الزيارة التي نظمتها مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية، وضمن مشروع ممول من صندوق "شراكة" التابع للسفارة الهولندية، مناقشة العلاقات السياحية التي تربط الأردن وتونس، وأهمية التعاون والتبادل السياحي، والتأكيد على ضرورة دعم اتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية بين البلدين، لتعزيز التعاون السياحي بناءً على المنفعة المتبادلة.

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