وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - اطلع وفد طلابي من مؤسسة التعلم العالمية الأميركية، اليوم الخميس، على منهجية وآلية عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان، ودوره في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.



وقدمت ميسرة أعمال المركز، الدكتورة ريم أبودلبوح، شرحا تفصيليا حول قانون المركز وهيكله التنظيمي والصلاحيات المسندة إليه، مشيرة إلى أن المركز لا يكتفي بمتابعة الشكاوى التي ترد إليه من متلقي الخدمة حول أي انتهاكات للحقوق والحريات .

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