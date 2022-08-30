وفد من الاتحاد التعاوني العربي يزور جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان

الوكيل الاخباري - زار وفد من الاتحاد التعاوني العربي اليوم الثلاثاء، جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان في بلدة كفرسوم في محافظة إربد، للإطلاع على التجارب التعاونية الناجحة في الأردن، والاستفادة من الخبرات الأردنية في العمل التعاوني .



وقدم رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان المهندس عاهد عبيدات نبذة عن نشأة الجمعية وتطورها، والمشاريع التي نفذتها الجمعية وعن أهم المنتجات الطبيعية التي تم تصنيعها في الجمعية خاصة المنتجات المتعلقة بثمار الرمان.

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