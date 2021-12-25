وقفة احتجاجية في العقبة ضد عدادات المياه "الديجتال" - صور

الوكيل الإخباري - نظم عدد من أهالي ونواب العقبة، السبت، وقفة احتجاجية رفضا لعدادات المياه الجديدة “الديجتال”، أمام مبنى شركة مياه العقبة.

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وجاءت الوقفة التي دعت إليها اللجنة المجتمعية وعدد من نواب العقبة بعد ارتفاع فواتير المياه لكل دورة حيث تقوم هذه العدادات باحتساب جزء من الهواء داخل خطوط المياه ما يزيد من قيمتها على المواطنين، بحسب النائب حسن الرياطي.

وقال الرياطي في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إن قيمة الفواتير المحتسبة على العدادات الجديدة أضعاف قيمتها التي كانت على العدادات القديمة، حيث وصلت قيمة بعضها إلى 100 دينار بعد أن كانت 20 دينار.



وأضاف الرياطي أنه خاطب رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتاريخ 12/12/2021، لاتخاذ حلول عملية تخفف عن المواطنين أعباء الفواتير العالية العدادات الجديدة.



وأشار إلى أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن علما أن مطالب المواطنين تتمثل بسحب عدادات "الديجتال" وتحويل الفاتورة إلى شهرية وتوسعة الشرائح.



وتابع أنه سيتم إمهال شركة مياه العقبة مدة شهر واحد لاتخاذ قرار بشأن العدادات الجديدة، وفي حال عدم تجاوبها وإيجاد حلول عملية للمشكلة فإنه سيتم تحديد موعد لفك العدادات بشكل جماعي.









