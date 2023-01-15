ولي العهد الكويتي يستقبل وزير الخارجية

الوكيل الاخباري - استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد في دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى سمو الأمير نواف وسمو الشيخ مشعل.



وتمحورت الرسالة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية وجهود دعم وحدة الصف العربي ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وبعث سمو الشيخ مشعل تحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأكد الحرص على تطوير العلاقات الأردنية الكويتية في جميع المجالات وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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